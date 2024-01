Voltaço perde para o Madureira e se complica no Cariocão

Rio de Janeiro – O Voltaço sofreu outra dura derrota no Cariocão. A equipe treinada por Felipe Loureiro, que buscava a sua reabilitação na competição perdeu por 3×1 para o Madureira, no Estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro, neste domingo (28).

Bem no jogo, o Madureira soube usar o fato de jogar em casa e concretizou com efetividade as oportunidades de gols que criou durante a partida. Rodrigão, aos 35 e Pablo Pardal, aos 45 minuto,s marcaram e abriram 2×0 para o Madureira ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, o técnico Felipe Loureiro fez alterações na equipe, mas não surtiram efeito. O Voltaço buscava criar oportunidades, e em uma delas o atacante MV foi derrubado na área. Pênalti. Ele mesmo bateu e o goleiro Mota defendeu.

Aos 12 minutos, Rodrigão marcou mais um – o terceiro gol do tricolor suburbano na partida. O Voltaço tentava criar e finalizar, mas continuava não sendo efetivo e o time carioca foi administrando a vantagem que criou.

Nos minutos finais, aos 45, Italo enfim conseguiu marcar o gol do Voltaço, mas já era tarde e a partida terminou com o placar de 3×1 a favor do Madureira.

Próximo Jogo

Na quinta-feira (1º), às 19h, o Voltaço receberá o Audax, no Raulino de Oliveira. Também na quinta-feira, o Madureira jogará novamente em casa contra o Boavista.