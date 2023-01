Voltaço perde para o Sport na estreia da Copinha - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2023, 15:57 horas

Jogo aconteceu na tarde desta terça-feira (3), no Estádio José Vessi, em Limeira-SP; partida terminou em 2 x 0



Foto: Divulgação/Sport Recife

O Volta Redonda foi derrotado por 2 x 0 pelo Sport-PE, na tarde desta terça-feira (3), em jogo válido pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Jr – a Copinha. A partida aconteceu no Estádio José Vessi, em Limeira-SP. Os dois gols do time pernambucano foram marcados por Fábio e Gean, sendo um em cada tempo de jogo.

Logo no início da disputa, os Garotos de Aço foram pressionados e não conseguiram ditar o ritmo de jogo. Aos 12 minutos da primeira etapa, o Sport abriu o placar em jogada de bola aérea, na qual o meio campista Fábio aproveitou. O time de Pernambuco ainda teve chance de ampliar o marcador aos 38 do primeiro tempo, mas o goleiro Gustavo manteve o placar na primeira etapa.

Após o intervalo, o Volta Redonda retornou melhor ao campo, conseguindo impor o seu ritmo de jogo e já atacou aos dois minutos em chute cruzado para a área adversária. A defesa teve que afastar a bola de qualquer jeito. Aos 14 minutos, o Voltaço chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por conta de impedimento do atacante Souza, que estava à frente do último marcador.

A etapa final seguiu com chances de ambos os lados – Voltaço pressionando pelo empate e o Sport parando no goleiro Gustavo. Mas aos 35 minutos, o arqueiro do Esquadrão de Aço saiu mal do gol, resultando no gol do atacante Gean, que fechou o placar em 2 x 0.

O próximo compromisso dos Garotos de Aço será contra o Comercial-SP, na próxima sexta-feira (6), às 13h, em Cravinhos-SP. No momento, o Volta Redonda ocupa a última colocação do grupo 11, aguardando o resultado do jogo Comercial-SP x Inter de Limeira, que entram em campo às 16h desta terça-feira (3).