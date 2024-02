Voltaço perde para o Vasco no Cariocão

Cariacica-ES – O Voltaço foi derrotado por 2×1, pelo Vasco neste sábado (24), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, em partida válida pela decima rodada do Cariocão.

A derrota dificultou as chances do time da Cidade do Aço, conseguir a classificação para Taça Rio.

O Volta Redonda, segue com 9 pontos, ocupando a nona posição. Para se classificar, o Esquadrão de Aço terá que vencer o Nova Iguaçu na última rodada, e ainda torcer para o Madureira, tropeçar nos seus próximos compromissos.

O clube pode até ser ultrapassado na tabela de classificação, pelo Sampaio Corrêa, que tem 7 pontos e é o 10° colocado, caso o time vença Boavista, em Saquarema, no domingo (25).

O Jogo

O primeiro tempo foi bem movimentado com chances criadas por ambas as equipes.

Aos 46 minutos, após cobrança de falta de Payet, pela direita, Zé Gabriel, se antecipou a zaga do Voltaço e abriu o placar para o Vasco.

O segundo tempo começou com o Voltaço, em cima, protagonizando as principais jogadas e finalizando com maior volume, principalmente de fora da área.

Em uma destas oportunidades, o lateral esquerdo Sanchez, cruzou e MV, subiu no meio da defesa do Vasco para empatar o jogo.

A partida seguiu intensa e aos 27, Vegetti, aproveitou sobra de bola na área, após cobrança de escanteio e fez o gol da vitória Vasco.

No final da partida, MV foi expulso após cometer falta

