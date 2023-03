Voltaço pode garantir vaga nas semifinais e salvar o Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 08:02 horas

Com apenas três derrotas no Estadual, Esquadrão de Aço precisa de vitória simples contra o Boavista para avançar

Volta Redonda – O Voltaço pode decretar a sua classificação para as semifinais do Campeonato Carioca na noite desta quarta-feira (8), diante do Boavista, às 21h10, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá. O Esquadrão de Aço está na quarta colocação do campeonato com 19 pontos, somando seis vitórias, um empate e apenas três derrotas. Mesmo empatado em pontos com o Botafogo, mas o Tricolor de Aço tem saldo de gols de 12, enquanto o Alvinegro possui oito. Uma vitória simples garante o Voltaço na próxima fase.

Além de Lelê, que é o artilheiro isolado do Estadual com 12 gols, outro destaque importante na trajetória do Volta Redonda é o técnico Rogério Corrêa, que completará um ano no clube no próximo dia 21. O treinador assumiu o clube após a queda para a Série A2 da competição e reconstruiu a equipe, que está brigando entre os quatro grandes do Rio de Janeiro pelo título do Carioca. Pelo clube, Rogério soma 60 jogos e tem três títulos conquistados.

O treinador fez um balanço desse período à frente do Voltaço e destacou a mudança de mentalidade dos atletas, que foi importante para, segundo ele, transformar o clube em uma equipe vencedora.

– Foi um ano de grande aprendizado e de grandes conquistas. Não foi fácil transformar um grupo que tinha acabado de ser rebaixado, em um grupo vencedor. É um grupo que busca a vitória em todos os jogos e a todo o momento. Essa mentalidade foi a coisa mais importante que a gente pôde construir e isso tornou tudo melhor. Espero que a gente continue levando esse espírito para os próximos jogos e que a gente consiga nossos objetivos no Carioca e na Copa do Brasil – destacou o comandante.

Após 60 jogos comandando o Esquadrão de Aço, Rogério Corrêa alcançou alguns feitos individuais. Em 2023, tornou-se o sexto treinador que mais comandou o Volta Redonda, além de ser o técnico com o melhor aproveitamento na história do clube: 60%.

– Sinto-me muito honrado e feliz em conquistar essas marcas individuais em um clube tão expressivo como o Volta Redonda. E isso me deixa muito feliz. É óbvio que quando cheguei aqui não imaginava isso. Pegamos o clube em outro cenário. Mas tudo foi construído no jogo a jogo. Como eu sempre falo, não importa quem é o próximo adversário. Sempre colocamos metas, objetivos e assim a gente foi construindo esses números tão expressivos de vitórias, gols marcados, títulos e acesso, que são muito importantes para nós – acrescentou Rogério.

O Volta Redonda também atingiu uma marca inédita no cenário nacional: é a quinta equipe do Brasil com mais gols marcados em 2022, balançando as redes em 104 oportunidades. Em 2023, o Voltaço ocupa a quarta colocação no Campeonato Carioca, avançou para a segunda fase da Copa do Brasil e marcou 27 vezes em 11 partidas.

– É uma marca muito expressiva e muito importante para mim e para cada jogador que aqui está. Você estar competindo de igual para igual com gigantes brasileiros, onde se tem um investimento muito maior, mostra a filosofia de um time muito agressivo e que procura aproveitar os espaços. Os nossos jogadores têm a qualidade técnica e se dedicam muito, facilitando todo o trabalho. É um grande orgulho para qualquer profissional – encerrou Rogério.