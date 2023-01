Voltaço pressiona, mas é derrotado pelo Botafogo - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2023, 21:00 horas

Partida, disputada no Raulino de Oliveira e válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, terminou 2 a 1

Volta Redonda – O Voltaço lutou, pressionou e quase saiu com um empate no jogo da noite desta quinta-feira (19), diante do Botafogo, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. No fim, o Alvinegro acabou vencendo por 2 a 1, com gols de Marçal e Víctor Cuesta. Lelê diminuiu para o Volta Redonda. A partida marcou a estreia do time titular comandado por Luís Castro. No último domingo (15), diante do Audax, o Botafogo entrou em campo com o time B, formado por garotos.

Voltaço pressiona visitantes

Em um jogo bastante disputado, o Botafogo mostrou suas credenciais logo aos 9 minutos. Patrick de Paula acertou lindo lançamento para Gustavo Sauer, que ajeitou de cabeça e deixou Marçal na cara do gol. O lateral bateu de primeira para abrir o placar no Raulino.

Mesmo em desvantagem no placar, o Voltaço não se intimidou e foi para cima da defesa adversária, principalmente a partir dos passes de Luciano Naninho. O Volta Redonda apertou a equipe alvinegra, que teve dificuldades para sair jogando.

Em um dos lances do camisa 10 do Tricolor de Aço, ele encontrou Berguinho nas costas de Marçal, mas o atacante deixou a bola escapar e ficar nas mãos de Lucas Perri.

Naninho também lançou Lelê, que arrancou até a área e finalizou. O goleiro alvinegro caiu para espalmar. No lance seguinte, Lelê obrigou Patrick de Paula a se esticar para evitar o que seria o gol do Volta Redonda.

Os botafoguenses, por sua vez, tiveram bons momentos nos avanços de Victor Sá e Sauer em algumas tentativas de Tiquinho Soares. Porém, o time da casa continuava a pressionar. Berguinho deixou um adversário para trás, chutou de longe e viu a bola passar rente à trave de Perri.

Lelê coloca fogo no jogo

A equipe de Rogério Corrêa voltou do intervalo com ímpeto e apostando em jogadas de Luciano Naninho, Lelê e Berguinho. No entanto, mais uma vez o Alvinegro foi encontrando brechas. Victor Sá engatou contra-ataque e esticou a Marçal, obrigando Sandro Silva a salvar.

Aos 10 minutos da etapa final, em cobrança de escanteio de Daniel Borges, Cuesta subiu e marcou o segundo gol do Botafogo.

O Glorioso, porém, não teve nem tempo de relaxar. Lelê aproveitou um vacilo na defesa alvinegra, abriu caminho e tocou na saída de Lucas Perri. Cuesta ainda se esticou, mas não evitou o gol relâmpago do Volta Redonda.

Em uma escorregada de Philipe Sampaio, Lelê avançou com liberdade, deixou Lucas Perri no chão e chutou. O atacante corria para comemorar o gol quando Cuesta se atirou na bola e salvou, em cima da linha.

Na reta final, o time da casa encontrou novos espaços. Pedrinho encontrou Ricardo Sena, que obrigou Lucas Perri a sair aos pés do atleta. Na sobra, Bruno Barra encheu o pé e Perri novamente defendeu. Luciano Naninho e Pedrinho ainda tentaram, mas o Alvinegro, entre sustos, acabou garantindo sua vitória.