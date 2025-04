Voltaço promove atletas do time Sub-20

Volta Redonda – O Voltaço iniciou a preparação para a partida contra o Paysandu, que acontece neste sábado (3), às 20h30, no Estádio Raulino de Oliveira. A equipe treinou no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, nesta terça-feira (29). Neste início de semana, os Garotos de Aço João Bom (atacante), Caetano Breves (volante) e Lucas Gonçalves (volante), que estavam atuando pela equipe Sub-20, foram promovidos ao elenco profissional e já treinam com o grupo, comandado pelo técnico Rogério Corrêa.

O atacante João Bom falou sobre a sensação de chegar à equipe profissional junto com dois companheiros do time Sub-20.

“É uma sensação muito boa estar aqui, porque batalhamos muito no Sub-20 para poder ter uma oportunidade. Ver que dois companheiros chegaram ao profissional junto comigo é inexplicável. Agora é trabalhar e agarrar essa oportunidade”, contou.