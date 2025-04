Voltaço promove “Fanfestaço” para estreia na Série B

Volta Redonda – O Fanfestaço Ticket VRX será realizado a partir das 15h deste domingo (6), próximo ao acesso azul do Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O evento, que terá entrada gratuita, contará com atrações como: DJ, área de alimentação, área kids, e será uma oportunidade para os torcedores fazerem um “esquenta” (pré-jogo) para a partida de estreia do Voltaço na Série B do Brasileirão, contra o Cuiabá.

A bola vai rolar no gramado do estádio às 19h.

“Convidamos a todos para virem se divertir e prestigiar o Fanfestaço Ticket VRX. Será um evento com clima familiar, ambiente seguro e agradável, onde todos poderão curtir e fazer um aquecimento para a nossa partida de estreia na Série B, no Raulino”, convidou o gerente de Comunicação e Marketing do Voltaço, Mateus Soares.

Ingressos para o jogo

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos antecipadamente pelo site: ticketvrx.com.br/voltacofc ou nas bilheteiras do Raulino de Oliveira, a partir das 15h30 até o intervalo do jogo.

Quem estiver vestido com qualquer camisa do clube, ou nas cores amarela ou preta, terá direito ao pagamento de meia entrada.

As gratuidades poderão ser retiradas diretamente nas roletas.