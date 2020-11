Voltaço publica nota sobre atos de vandalismo em sede no bairro São Lucas

Matéria publicada em 2 de novembro de 2020, 11:08 horas

Volta Redonda – Após a derrota do Voltaço para o São José por 4 a 3 pela Série C do Campeonato Brasileiro, torcedores protestaram na sede do clube no domingo (01), no bairro São Lucas, em Volta Redonda. Segundo relatos, os torcedores invadiram a sede e danificaram objetos como bebedouros, torneiras e um dos ônibus que transporta os atletas.

Nota

O Volta Redonda FC publicou uma nota na manhã desta segunda-feira (02), comentando sobre os atos de vandalismo registrados ontem na sede.

De acordo com o clube, cerca de uma hora após o jogo, alguns vândalos invadiram a sede do clube, renderam o porteiro e tomaram o seu celular, o mantendo em cárcere privado durante algum tempo.

Segundo o funcionário tricolor, alguns envolvidos, que se identificaram como de uma torcida organizada, estavam completamente embriagados e fizeram constantes ameaças.

– No momento do ocorrido, nenhum jogador do profissional estava na sede, apenas atletas da base do clube que moram no local e precisaram se trancar em seus quartos. Imediatamente, o clube chamou a polícia e entregou as imagens das câmeras de segurança do clube, onde já foi possível identificar alguns dos vândalos que invadiram a sede. O Volta Redonda repudia veementemente o ocorrido e espera que os responsáveis respondam pelos crimes cometidos – esclareceu o clube em nota.