Voltaço realiza preparação física para confronto contra o Athletic

São João del Rei – O Esquadrão de Aço realizou neste sábado (8), a preparação física no ginásio do América Recreativo e Futebol, em São João del Rei. A atividade foi a última da equipe antes do confronto direto contra o Athletic-MG, neste domingo (9), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

O treinamento ocorreu sob a supervisão da equipe técnica, os jogadores participaram de uma série de exercícios focados em melhorar a performance atlética.

A partida será às 16h30, no estádio Joaquim Portugal. O Voltaço busca assumir a liderança neste confronto fora de casa. A equipe, que vem evoluindo ao longo das últimas rodadas.