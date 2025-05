Voltaço realiza treinamentos táticos no CT João Havelange

Volta Redonda – O elenco do Voltaço treinou, nesta quinta-feira (8), no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral. A equipe realizou atividades preparatórias para o jogo contra o Criciúma, que acontece neste domingo (11), às 16h, em Santa Catarina, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Rogério Corrêa comandou um treinamento tático, com foco no confronto diante da equipe catarinense. O Esquadrão de Aço realizará, na sexta-feira (9), mais um treinamento. Em seguida, a delegação viajará para o Rio de Janeiro, de onde embarcará em voo com destino a Santa Catarina.