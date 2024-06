Volta Redonda – O Volta Redonda realizou, na manhã deste sábado (15), o último treino antes do confronto contra o ABC, pela Série C do Campeonato Brasileiro. A prática aconteceu no CT Oscar Cardoso. O técnico Rogério Corrêa comandou os altetas com atividades físicas, aquecimento no gramado e outras atividades.

O Esquadro de Aço viajará para o Rio de Janeiro na noite deste sábado. De lá, embarcará para Natal, onde ocorrerá a partida, às 20h da segunda-feira (17).