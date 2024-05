Voltaço realiza último treino antes do confronto contra o Náutico

Volta Redonda – O Volta Redonda FC concluiu a sua preparação para mais um compromisso pela Série C do Campeonato Brasileiro. No CT Oscar Cardoso, o técnico Rogério Corrêa liderou o treino final antes do confronto contra o Náutico, pela 5ª rodada do Brasileirão, neste sábado(18), às 17h, no estádio Raulino de Oliveira.

Durante a atividade, o treinador realizou os últimos ajustes para o jogo. Após o aquecimento, comandado pelos preparadores físicos William Oliveira e Lucas Gonçalves, a comissão técnica trabalhou o posicionamento dos jogadores e situações de jogo. Em seguida, praticaram um aprimoramento de bola parada.

Artilheiro do Voltaço na Série C com três gols, o atacante Ítalo Carvalho comentou sobre a semana de preparação e falou da importância de conquistar uma vitória dentro de casa diante do Náutico.

“Sabemos a dificuldade do jogo contra um grande adversário, mas dentro de casa somos fortes e temos que mostrar isso. O professor Rogério trabalhou muito para corrigir os nossos erros de domingo, então acredito que estamos muito bem preparados para conseguir a vitória. O resultado positivo será importante para o Volta Redonda continuar na parte de cima da tabela e ir conquistando os objetivos no campeonato”, disse Ítalo.

O Esquadrão de Aço ocupa a 8ª colocação na Série C, com seis pontos, enquanto o Náutico está em 11º, com quatro pontos.