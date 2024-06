Voltaço realiza último treino para confronto contra o Athletic-MG

Após o encerramento dos treinos, a delegação do Voltaço iniciou a viagem para São João del Rei, em Minas Gerais, onde será a partida, no domingo (9), às 16:30.

Volta Redonda – O Esquadrão de Aço realizou, nesta sexta-feira (07), o último treino no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, em preparação para o próximo confronto contra o Athletic-MG, válido pelo Brasileirão Série C.