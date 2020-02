Voltaço recebe a Portuguesa em partida decisiva pelo G2 do grupo B

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 06:09 horas

Confronto será nesta segunda-feira, dia 3, às 18h, no Raulino de Oliveira

Volta Redonda – A primeira fase da Taça Guanabara entrou na sua reta decisiva e o Volta Redonda enfrenta a Portuguesa de olho no G2 do grupo B. Uma vitória na partida desta segunda-feira, dia 3, às 18h, no Raulino de Oliveira, coloca o Esquadrão de Aço na zona de classificação para a semifinal.

Para este jogo decisivo, o Voltaço terá a seu favor o fator casa, que vem fazendo a diferença neste Estadual. Em dois jogos, foram duas vitórias, cinco gols marcados e nenhum sofrido.

– Conseguimos uma importante vitória fora de casa e agora precisamos fazer valer o fator casa mais uma vez para conquistarmos três pontos que podem nos colocar em uma situação muito favorável na briga pela classificação. Será uma partida muito difícil e, por isso, precisamos encarar este confronto como se fosse uma decisão, buscando sempre o controle do jogo, com muita intensidade e foco durante os 90 minutos – destacou o comandante Luizinho Vieira, que ainda convocou a torcida tricolor.

Dentro de campo iremos dar o nosso melhor para buscar a vitória e o apoio que vem da arquibancada é fundamental, assim como foi nos dois jogos que já tivemos em casa. Fica o convite para os nossos torcedores irem ao Raulino de Oliveira e jogarem com o time, porque temos a certeza que juntos somos mais fortes – convocou.

Promoção de ingresso mantida

A diretoria tricolor irá manter a promoção de ingresso e as entradas para Volta Redonda e Portuguesa, marcado para segunda-feira, dia 3, às 18h, serão vendidas, a preço único, de R$ 10.

A diretoria tricolor ressalta o pedido para que a torcida compre os ingressos antecipados e chegue cedo ao Raulino de Oliveira, evitando filas.

Confira os postos de venda:

Supermercado Empório Brasil – Av. Sávio Cota de Almeida Gama, 1935 – Bairro Retiro

Rede de Loterias do Meia-Meia de Volta Redonda:

Unidade 1 – Av Lucas Evangelista nº 160 – Bairro Aterrado

Unidade 2 – Av Antônio de Almeida, 1052 – Bairro Retiro

Unidade 3 – Avenida Quatro, nº 189 – Bairro Vila Rica

Bilheterias do Estádio Raulino de Oliveira – Apenas no dia da partida, a partir das 16h.