Voltaço recebe da CBF certificação de Clube Formador

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 19:31 horas

Após esforços da atual diretoria, Esquadrão de Aço recebeu certificado A, válido por um ano

Volta Redonda – O Volta Redonda FC teve o seu pedido de Certificação de Clube Formador aprovado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e recebeu o certificado A, válido por um ano. Com a certificação, o Esquadrão de Aço passa a fazer parte de um seleto grupo, formado por menos de 5% dos clubes do Brasil que foram aprovados no processo.

O presidente Flávio Horta comemorou a conquista e destacou que o certificado chancela ainda mais o trabalho que vem sendo realizado nas categorias de base do clube.

– Ter o selo de Clube Formador era um compromisso que a nossa administração tinha com o clube e hoje posso afirmar que o Volta Redonda está mudando de patamar. Teremos mais segurança para continuarmos investindo pesado nas nossas categorias de base, fazendo com o que o Voltaço continue ganhando cada vez mais espaço no cenário nacional, se concretizando como uma grande força na base e, consequentemente, no profissional – destacou.

Para cumprir todas as exigências impostas pela CBF para um Clube Formador, a diretoria do Voltaço precisou investir pesado para melhorar ainda mais a estrutura que atende os atletas das categorias de base.

Por isso, foram realizadas reformas na sede e no alojamento dos atletas, compras de matérias e utensílios; avaliações médicas com os atletas de todas as divisões; contratações de uma assistente social e psicóloga; convênios com clínica odontológica; seguro de vida para os atletas; controle de vacinação; revisão de documentação para acompanhar de perto os garotos; contratos de formação com os atletas da base; entre outros.

Acredito que este legado seja tão grande quanto foi o título nacional da Série D. É um momento histórico para o clube que sempre perseguiu este certificado. Quero aproveitar para agradecer todo o empenho e dedicação que todos os funcionários e diretores do clube tiveram durante todo o processo. Foi um trabalho silencioso, muito custoso, comprometeu até parte do orçamento do clube no ano, mas não temos dúvidas que investir no futuro do Volta Redonda será o melhor legado que poderemos deixar – afirmou o mandatário tricolor.