Voltaço recebe Fluminense no Raulino, nesta quinta, na estreia do Cariocão

Volta Redonda – O Voltaço receberá Fluminense nesta quinta-feira (18), às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira, para estreia de ambos no Campeonato Estadual. A partida também marcará o reencontro do clube com o atacante Lelê que foi artilheiro da equipe do sul fluminense no último estadual.

O Esquadrão de Aço, agora comandado pelo ex-jogador Felipe Loureiro, finalizou nesta semana a sua preparação para a competição e também para o decorrer desta temporada, na qual o clube disputará a Copa do Brasil e o Brasileirão Série C.

A diretoria se empenhou, e contratou novos jogadores para reforçar o elenco como: o goleiro Paulo Henrique (ex-Bangu), o lateral esquerdo Juninho (ex- Portuguesa-RJ, os zagueiros Augusto (ex-Tombense-MG) e Luan (ex- Marcilio Dias – SC), o volante Léo Silva (ex-São Paulo), os meias, Thiago Alagoano (ex- Brusque-SC) e Riquelmo (ex- Fortaleza e os atacantes Vini Moura (ex- Concórdia-SC) e Erick (ex- Hercilio Luz- SC). Em entrevista exclusiva concedida ao DIÁRIO DO VALE nesta semana técnico Felipe prometeu um time organizado e ofensivo.

A provável escalação do Voltaço para esta partida será: Paulo Henrique; Wellington Silva, Luan, Augusto e Sanchez; Henrique Silva, Robinho, Léo Silva e Júlio César; MV e Ítalo Carvalho – Técnico Felipe Loureiro.

Fluminense utilizará time alternativo

Atual bicampeão Estadual e Campeão da Copa Libertadores, o Fluminense vive um dos melhores momentos da sua história. O tricolor das Laranjeiras que foi vice campeão Mundial de Cubes, em dezembro na Arábia Saudita, não utilizará os seus principais jogadores nas primeiras rodadas do Cariocão.

O grupo de jogadores relacionado para enfrentar o Voltaço será composto por jogadores que não disputaram o Mundial, alguns dos novos jogadores contratados como o goleiro Felipe Alves e o zagueiro Antônio Carlos e jovens atletas das categorias de base. O treinador Fernando Diniz segue de férias e o time será comandado pelo auxiliar técnico Marcão.

Confira a provável escalação do Fluminense: Vitor Eudes; Lucas Justen, Antônio Carlos, Felipe Andrade, Cristiano; Dohmann, Edinho, Wallace (João Neto), Arthur; Isaac e Lelê. – Técnico: Marcão.