Voltaço recebe o America para garantir vaga na semifinal da Taça Corcovado

Matéria publicada em 27 de julho de 2022, 16:49 horas

Partida será nesta quinta-feira, dia 28, às 14h45, no estádio Raulino de Oliveira

Volta Redonda – O Volta Redonda recebe o America nesta quinta-feira, dia 28, às 14h45, no estádio Raulino de Oliveira, precisando de uma vitória para, independentemente dos demais resultados da rodada, assegurar a melhor campanha geral da A2 do Campeonato Carioca e garantir também vaga na semifinal da Taça Corcovado, segundo turno da competição.

O lateral-esquerdo Luiz Paulo, autor de uma assistência durante a vitória sobre o Ypiranga-RS na segunda-feira, 25, pela Série C, destaca a importância do confronto para as pretensões do Voltaço.

– Agora nosso foco é todo na A2. Temos um jogo muito difícil diante do America em casa, que é um adversário de muita qualidade e que também está brigando pela classificação. Vamos dar o nosso máximo para conquistar esta importante vitória, que nos coloca na semifinal do segundo turno e nos dá a primeira posição no geral, nos fazendo alcançar mais duas importantes metas dentro da competição – afirmou.

Para este confronto, o Esquadrão de Aço terá dois desfalques: o lateral-direito Yuri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro Thomas Kayck, expulso na rodada passada.

Ingresso

Os ingressos para o confronto estão sendo vendidos a preço único de R$ 10. A venda antecipada está acontecendo nos seguintes pontos:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– apenas no dia do jogo, a partir das 12h

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas no dia dos respectivos jogos, a partir das 12h, nas bilheterias do Raulino de Oliveira.