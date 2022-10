Voltaço recebe o Americano em busca da vaga na final da Copa Rio 2022 

Matéria publicada em 4 de outubro de 2022, 17:13 horas

Partida será nesta quarta-feira, dia 5, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira

Volta Redonda – Na busca por uma vaga na decisão da Copa Rio 2022, o Volta Redonda recebe o Americano nesta quarta-feira, dia 5, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira, no segundo jogo da semifinal. Após empate em 1 a 1 nos primeiros 90 minutos, o Esquadrão de Aço precisa de uma vitória simples para avançar à decisão. Caso o empate se repita, a vaga na final será decidida nos pênaltis.

Autor do gol tricolor em Campos, o atacante Lelê, que já marcou 13 vezes nesta temporada, destacou a importância do fator casa para buscar a classificação.

– São duas ótimas equipes, com elencos muito qualificados. No primeiro jogo saímos atrás no placar, conseguimos buscar o empate, tivemos a oportunidade de virar o jogo, mas, infelizmente não veio o segundo gol. Agora vamos decidir no Raulino e o fator casa pode nos ajudar bastante. Temos o gramado em melhores condições e o apoio da torcida para buscarmos esta classificação e nos mantermos vivos na briga pelo título – projetou.

Para este confronto, o Voltaço não terá nenhum suspenso, entretanto, o meia Mauro Gabriel e o atacante Wendson seguem vetados pelo Departamento Médico. Os pendurados com dois cartões amarelos são os atacantes Bruno Santos, Igor Bolt e Lelê.

Promoção

A diretoria tricolor fez uma promoção de ingresso e todo mundo que for ao Raulino de Oliveira pagará R$ 10 (meia-entrada).

A venda de ingressos antecipada está ocorrendo nos seguintes pontos de venda:

Drogarias Povão

Bairros: Amaral Peixoto e Vila Santa Cecília

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– apenas na quarta-feira, dia 5, a partir das 16h.

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas nesta quarta-feira, dia 5, a partir das 16h, nas bilheterias do estádio Raulino de Oliveira.