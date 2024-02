Voltaço recebe o Botafogo nesta quarta, no Raulino

A bola vai rolar no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, a partir das 19hs desta quarta-feira (145), para Voltaço x Botafogo. O jogo é válido pela oitava rodada do Cariocão 2024. Ambas as equipes vêm de derrotas nos seus últimos compromissos na competição. O Voltaço é o nono e o Botafogo o quinto colocado na tabela de classificação e precisam vencer para conseguir a tão almejada vaga para as finais.

O Volta Redonda, treinado por Felipe Loureiro, entra em campo com a seguinte formação: Paulo Henrique, Wellington Silva, Augusto, Bruno Barra e Sanchez; Léo Silva, Danrley, Robinho, Vini Moura, MV e Italo Carvalho.

O Glorioso, comandado por Tiago Nunes, está escalado com: Gatito Fernández, Mateo Ponte, Bastos, Alexandre Barboza e Hugo; Marlon Freitas, Tche Tche, Eduardo, Savarino,Victor Sá e Tiquinho Soares.