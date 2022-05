Voltaço recebe o Gonçalense-RJ buscando classificação antecipada na A2

Matéria publicada em 24 de maio de 2022, 20:38 horas

Partida será nesta quarta-feira, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira; zagueiro Thomas Kayck será desfalque

Volta Redonda – Invicto no Campeonato Carioca A2, o Volta Redonda pode assegurar a classificação para a semifinal do 1° turno nesta quarta-feira (25). Para isso, o Esquadrão de Aço precisa vencer o Gonçalense-RJ, em partida marcada para às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira.

O zagueiro Davison falou sobre o confronto e destacou a importância de buscar a vitória e a classificação.

– É a nossa chance de buscar esta classificação antecipada para a semifinal e reassumirmos a liderança da classificação geral, nos mantendo no caminho do nosso único objetivo na competição, que é retornar à elite do Estadual. Sabemos que será uma partida complicada, ainda mais porque estamos vindo em uma sequência forte de confrontos fora, mas vamos jogar em casa e estamos preparados para buscar esta importante vitória – destacou o prata da casa.

Para este confronto, o zagueiro Thomas Kayck, expulso diante do Artsul-RJ na rodada passada, será o desfalque tricolor.

Ingresso solidário

O torcedor do Volta Redonda poderá trocar o seu ingresso da partida por um agasalho ou cobertor. As trocas podem ser feitas na sede do clube, na Rua Ronald Jarbas, número 200, bairro 207, até às 13h desta quarta-feira.

O torcedor que preferir comprar, a entrada está sendo vendida a R$ 10 nos postos de venda: Drogarias Povão (Amaral Peixoto, Retiro e Vila) e Supermercado Empório (Retiro). As vendas nas bilheterias do Raulino acontecem a partir das 16h desta quarta.