Voltaço receberá Portuguesa neste domingo no Raulino

Volta Redonda – O Voltaço receberá a Portuguesa-RJ, neste domingo (18), às 18h10, no Estádio Raulino de Oliveira, pela nona rodada do Cariocão. A partida é importante para decidir o futuro do clube na competição e marcará o retorno de Rogério Corrêa ao comando técnico Esquadrão de Aço.

No sábado (17), o time realizou no CT Oscar Cardoso, no Aero Clube, o seu último treinamento visando o jogo de logo mais.

O treinador elogiou a equipe e falou que o objetivo do time é se classificar para a Taça Rio.

– Tivemos pouco tempo pra trabalhar antes do jogo contra a Portuguesa, mas aos poucos a gente vai conseguindo implementar o que a gente tanto deseja. O time é muito qualificado, tem bom potencial individual, agora a gente espera que eles consigam dar liga e a coletividade prevaleça, para que a gente consiga as vitórias e a classificação para a Taça Rio, analisou Rogério.

Rogério, afirmou estar feliz em retornar ao Volta Redonda e convocou a torcida para apoiar o time no jogo de hoje.

– Estou muito feliz em estar no Volta Redonda. Aqui me sinto em casa e me sinto bem. Jogar no Raulino é fantástico e com o apoio do nosso torcedor é ainda mais incrível. Por isso venho chamar o torcedor do Voltaço para comparecer no Raulino amanhã. Que possamos fazer uma grande festa e embalar na competição com uma grande vitória. Espero todo mundo marcando presença e nos apoiando em busca da vitória e da classificação, convocou o treinador.

Promoção de Ingressos e Fan Festaço

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos antecipadamente nas Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto), Mercado Empório Brasil (Retiro) e nas Bilheterias do Estádio da Cidadania, a partir das 15h (Setor Azul – Voltaço e setor Laranja – Portuguesa), o torcedor que estiver vestindo camisa do Voltaço ou das cores amarelo ou preta pagará apenas R$ 20.

A partir das 15h vai acontecer a Fan Festaço em frente ao Setor Azul, com atrações que servirão como um esquenta para o jogo.