Voltaço reencontra sua torcida após quase dois anos

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2022, 15:34 horas

Última partida do Volta Redonda com público foi março de 2020, também contra o Vasco

Volta Redonda- O reencontro entre o Volta Redonda e a sua torcida enfim vai acontecer esta semana. Foram quase dois anos jogando sem a presença do seu torcedor na arquibancada do Raulino de Oliveira. E quis o destino que o adversário fosse novamente o Vasco, o último clube que o Voltaço jogou com público antes da pandemia da Covid-19, no dia 8 de marco de 2020. A partida terminou empatada sem gols.

O confronto, que marcará também a estreia do Esquadrão de Aço no Estadual, será nesta quarta-feira, dia 26, às 19h, no Raulino de Oliveira.

O lateral-esquerdo Luiz Paulo falou sobre este reencontro com a torcida e também sobre a força da equipe dentro de casa.

Sentimos muita falta da nossa torcida durante este tempo e tenho certeza que este reencontro será muito especial. Ao longo dos anos, o Volta Redonda tem escrito uma história muito bonita no Raulino de Oliveira. Ano passado tivemos apenas uma derrota no Estadual, diante do Flamengo, e esperamos usar este fator casa a nosso favor. Sempre respeitando a forte equipe do Vasco, mas no nosso território precisamos nos impor – destacou o lateral, que ainda projetou o confronto diante do Vasco.

Tendo em vista os bons campeonatos que fizemos nos últimos anos, estamos iniciando a competição com a melhor das expectativas. Sempre um prazer jogar com o Vasco, ainda mais em uma estreia de Campeonato Carioca. Será um jogo muito difícil, a equipe do Vasco vai vir muito forte para este campeonato, mas estamos preparados para fazer um grande jogo e buscar a vitória, estreando da melhor maneira possível neste Estadual – afirmou.

Empréstimo

O Volta Redonda acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Marcinho para o Falcon-SE. O vínculo será até o final do Campeonato Sergipano da 1° divisão.