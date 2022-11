Voltaço renova com o lateral-direito Wellington Silva para a temporada 2023

Matéria publicada em 4 de novembro de 2022, 16:02 horas

Atleta chegou em abril deste ano ao Esquadrão de Aço e disputou 27 jogos, marcando um gol e conquistando três títulos

Volta Redonda – O lateral-direito Wellington Silva, de 34 anos, permanecerá no Volta Redonda para a temporada 2023. O atleta acertou a sua renovação com o Esquadrão de Aço nesta quinta-feira, dia 4, e é o primeiro reforço da equipe para o Campeonato Carioca. O novo contrato com o jogador irá até final do Estadual, podendo ser renovado até o final do ano.

O atleta chegou ao Esquadrão de Aço em abril desde ano para as competições do segundo semestre. Titular da equipe, ele vestiu a camisa tricolor em 27 jogos, marcando um gol e conquistando três títulos: Campeonato Carioca A2, Taça Santos Dumont e Copa Rio.

– Todos me receberam muito bem e a adaptação foi muito boa. Consegui desempenhar um bom papel e só tenho a agradecer a todos. E sobre a renovação, desde o princípio deixei claro que a minha vontade era continuar no clube, que sempre deu todo o suporte, abriu as portas, e conseguimos chegar a um acordo e renovar – destacou o lateral tricolor, que projetou a disputa do Campeonato Carioca.

– É uma competição muito difícil e o Volta Redonda precisa voltar a mostrar aquela força que sempre teve. Estou acreditando no projeto e vamos fortes para fazer um grande campeonato. E aproveitar para convocar também a torcida para que possa nos apoiar como sempre, para que possamos juntos ir busca dos nossos objetivos na temporada – destacou.

O vice-presidente do Voltaço, Flávio Horta Júnior, destacou a importância da permanência de Wellington Silva para o elenco tricolor.

– É um jogador que, além da grande qualidade técnica e profissionalismo, traz uma experiência ímpar para o nosso elenco, sendo referência para todos os atletas, principalmente os mais jovens. Assim como foi com o Wellington, estamos conversando com alguns outros jogadores do atual elenco sobre renovação e estamos também buscando atletas no mercado, com algumas negociações avançadas já e, em breve, começaremos a anunciar outros reforços para a próxima temporada – afirmou.