Voltaço renova com o lateral-esquerdo Ricardo Sena - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de março de 2023, 18:32 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda anunciou, nesta quarta-feira (29), a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Ricardo Sena, de 30 anos. O novo contrato vai até o final da Série C do Campeonato Brasileiro deste ano.

Ricardo Sena foi contratado pelo Volta Redonda no final de dezembro do ano passado. Na atual temporada, o atleta atuou em 14 jogos (12 pelo Campeonato Carioca e dois pela Copa do Brasil) e marcou dois gols.

Titular na maior parte do estadual e na Copa do Brasil, Ricardo Sena comentou sobre os seus primeiros meses no Volta Redonda:

“Desde quando cheguei aqui no Volta Redonda fui muito bem recebido por todos e a estrutura que o clube nos oferece facilita bastante para desenvolver o nosso melhor. Já trabalhei com o Rogério Corrêa em outros clubes e isso também facilitou a minha adaptação. Conheço a metodologia de trabalho dele e isso me ajudou bastante a desenvolver o meu papel nesse início de temporada muito bem. Pude fazer gols e fico feliz em ter feito um bom estadual”, disse.

Com o contrato renovado, o lateral projetou a sequência da temporada: “Agora temos a Série C pela frente, uma competição bem difícil e que precisamos entrar focados para atingir todos os objetivos do clube. Estou muito feliz por estar renovando com o Volta Redonda, conversei com a diretoria e acertamos essa renovação. Estou feliz aqui e espero fazer um grande brasileiro para conquistar esse acesso, que será muito importante para todos nós. Na Copa do Brasil, um adversário difícil, mas que a gente vai trabalhar para superar e conseguir classificar”.

O jogador já vestiu as camisas de clubes como Gonçalense, 4 de Julho, Artsul, Cabofriense, Boavista, Bonsucesso, River-PI, Potiguar e Sampaio Corrêa-RJ.