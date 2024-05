Voltaço retorna para casa nesta sexta-feira (31), após vitória sobre São José

O Voltaço está de olho na partida entre o Athletic e o Botafogo-PB, também na próxima segunda (3). O Botafogo tem 4 vitórias e 1 empate nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o Athletic Club vem de uma série de cinco vitórias. As duas equipes possuem um jogo a menos que o Volta Redonda.

O próximo confronto do Volta Redonda FC será nesta segunda-feira (3), contra o CSA, às 19h, no Raulino de Oliveira.

A vitória intensifica a boa fase do Voltaço na Série, aumentando a moral do time para os próximos desafios.

Os atletas e a comissão técnica do Esquadrão de Aço deixaram Porto Alegre às 7h da manhã e chegaram em Florianópolis às 13h15. A equipe agora embarca para São Paulo, onde pegará outro voo com destino ao Rio de Janeiro. A previsão é que o time chegue em Volta Redonda por volta de 1h da madrugada.

Assistência Social de Barra do Piraí entrega certificados do projeto “Mulheres Mil”