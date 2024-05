Voltaço se prepara para confronto contra Botafogo-PB

Volta Redonda – Mesmo com a forte onda de calor desta quarta-feira (8), o Voltaço treinou no CT Oscar Cardoso, no Aero, numa manhã em que o termômetro registrou 33 graus. Com uma preparação intensa, o elenco está treinando para o confronto contra o Botafogo-PB, no Raulino de Oliveira, neste domingo (12), às 19h.

Pela 3ª rodada, no último sábado (4), o Esquadrão de Aço enfrentaria o São José RS, mas devido às fortes chuvas e enchentes do Rio Grande do Sul, a partida foi adiada. Dessa forma, o Volta Redonda FC teve uma semana a mais para se preparar para a 4ª rodada.

O técnico Rogério Corrêa trabalhou com o elenco jogadas ensaiadas, promovendo novas movimentações em campo.

O Voltaço começou com o pé direito na Série C, vencendo os dois jogos que disputou. Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, o preparado físico Lucas Gonçalves explicou como a equipe vem se preparando para o confronto de domingo.

“Nesta semana de preparação para o jogo contra o Botafogo-PB, estamos realizando ajustes pontuais e evoluir em todos os aspectos melhorando tanto a parte individual de cada atleta, como, também, o trabalho em equipe. Nosso objetivo é elevar cada vez mais o nosso nível e alcançar mais uma vitória.”, afirmou Lucas.

A Comissão técnica de preparação física do Esquadrão de Aço é formada pelo trio William Oliveira, Lucas Gonçalves e Vitor fortes.