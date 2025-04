Voltaço se prepara para duelo com Novorizontino pela Série B

Volta Redonda – A delegação do Voltaço desembarcou na tarde desta sexta-feira (11), na cidade de São José do Rio Preto-SP, onde está concentrada para enfrentar o Novorizontino. A partida contra a equipe paulista valida pela segunda rodada da Série B do Brasileirão, será realizada no sábado (12), às 19h, no estádio Jorge Ismail de Biasi, em Novo Horizonte-SP.

O técnico Rogério Corrêa relacionou 21 jogadores para este jogo. A equipe realizou nesta sexta-feira, no hotel onde está hospedada a sua última atividade antes da partida.

Bruno Barra completa 39 anos

O zagueiro / volante Bruno Barra, ídolo e capitão do Esquadrão de Aço, que está com a delegação em Novo Horizonte, completa 39 anos nesta sexta-feira.

Barra é um dos principais ídolos do clube, foi campeão brasileiro da Série C em 2024 e já vestiu a camisa do Voltaço em mais de 400 partidas.

Durante o dia ele recebeu felicitações de jogadores, comissão técnica, funcionários

e diretoria do clube.