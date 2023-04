Voltaço se prepara para enfrentar o Bahia pela Copa do Brasil

Matéria publicada em 9 de abril de 2023, 18:29 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda se prepara para enfrentar o Bahia pela Copa do Brasil. A partida acontece nesta terça-feira (11), às 16h30, no Raulino de Oliveira, pelo jogo de ida da 3ª fase da competição. A volta está marcada para o dia 27 deste mês, às 19h, na Arena Fonte Nova, na Bahia.

Nos últimos dias, o Voltaço anunciou a contratação dos atacantes Matheus Alessandro, de 26 anos, e Douglas Skilo, de 28. O setor defensivo também foi reforçado com as chegadas de Léo Globo, de 26, e Gabriel Bahia, de 24 anos.

O quarteto já deve estar à disposição do técnico Rogério Corrêa assim como do volante Henrique Silva e do atacante Luizinho. Eles renovaram contrato com o clube até o final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023. Os acertos foram divulgados na semana passada.

Henrique Silva, de 28 anos, foi contratado em agosto do ano passado, ajudando o Voltaço a conquistar a Série A2 do Campeonato Carioca, a Copa Rio e a chegar na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, o volante entrou em campo em 13 oportunidades. O atleta possui 27 jogos pelo clube e marcou um gol.

Já o atacante Luizinho, de 27 anos, chegou ao Volta Redonda no final do ano passado. Na atual temporada, o jogador atuou em 15 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

