Voltaço se prepara para jogo decisivo diante do Madureira

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 20:27 horas

Zagueiro Daniel Felipe alerta para força do adversário dentro de casa

Volta Redonda – O Voltaço ocupa a vice-liderança do grupo B, com quatro pontos ganhos, dois a menos que o líder Fluminense e um a mais que o terceiro colocado Madureira, que é o próximo adversário tricolor nesta Taça Rio. Por isso, a partida desta segunda-feira, dia 16, às 16h, em Conselheiro Galvão, vem ganhando ares de decisiva na briga pela classificação para a semifinal.

Cenário que faz o zagueiro Daniel Felipe pedir atenção redobrada de todos do elenco tricolor.

– O nosso momento na competição é muito bom, mas é preciso estar sempre alerta, até para não repetirmos os erros da Taça Guanabara. Acredito que se fizermos um bom jogo contra o Madureira, conquistando os três pontos, vamos deixar a classificação para a próxima fase bem encaminhada, além de seguirmos entre os primeiros na classificação geral, que dá a vaga para a Copa do Brasil – destacou.

Daniel Felipe conhece muito bem o próximo adversário do Esquadrão de Aço, principalmente jogando em Conselheiro Galvão. O zagueiro defendeu o Madureira por mais de 100 jogos.

– Lá é um campo muito difícil de jogar. Por tudo que já passei lá dentro, conheço bem o campo, que é muito curto, muito apertado. Sabemos que será um jogo truncado e a força de vontade será o diferencial. O time que tiver mais garra, mais força de vontade irá sair vencedor do jogo – projetou o zagueiro, que ainda falou sobre a importância da semana cheia de treinamentos.

– Importante para descansar, estudar bastante o adversário e preparar uma boa estratégia para chegarmos bem em todos os aspectos para esta partida decisiva diante do Madureira – completou.

Douglas Lima é liberado para acertar com o Treze-PB

O meia-atacante Douglas Lima recebeu uma proposta do Treze-PB e pediu a rescisão do seu contrato nesta quarta-feira, dia 11. A diretoria tricolor atendeu o pedido do atleta e o liberou.

Douglas chegou ao Esquadrão de Aço para a temporada de 2019. Ao todo, o atleta defendeu o Tricolor em 30 jogos, marcando um gol.

A diretoria tricolor agradece o atleta por todo o empenho e dedicação durante a sua passagem pelo Voltaço e deseja boa sorte na sequência da sua carreira.