Voltaço só empata em casa e soma primeiro ponto na Série B

Volta Redonda – O Voltaço ficou no 0 a 0 contra a Ferroviária-SP, na noite desta terça-feira (22), no Raulino de Oliveira, pela Série B do Brasileirão. O frio e as três derrotas seguidas afastaram o torcedor e apenas 1093 pessoas compareceram ao estádio.

Com mudanças táticas, o técnico Rogério Corrêa conseguiu deixar o Esquadrão de Aço mais ofensivo. Com mais posse de bola e uma atuação melhor que nas rodadas anteriores, o time da casa foi melhor, mas pecou na finalização. As chances mais perigosas foram em chutes de fora da área, de Sanchez e Jhonny, e num cabeceio à queima-roupa de Bruno Santos, que retomou a titularidade.

No segundo tempo, a equipe voltou mais lenta à campo e dando mais espaços à Ferroviária. Rogério Corrêa, então, fez modificações. Entre elas, a entrada do meia Raí, estreante da noite. As alterações não surtiram o efeito esperado e o Voltaço deixou de ameaçar o goleiro rival. A melhor chance foi no fim. Aos 48 minutos, Naninho cruzou rasteiro e Mirandinha marcou. Mas o lance foi analisado pelo VAR, que indicou uma falta do meia do Volta Redonda. O lance foi anulado e placar sem gols se manteve.

Com o primeiro ponto na Série B, o Voltaço subiu para a 17a posição, ainda na zona de rebaixamento. Já são sete jogos sem vencer e sem estudar as redes adversárias. O próximo jogo da equipe será no próximo domingo (27), contra o Athletic-MG, em Belo Horizonte, às 16h.