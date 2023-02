Voltaço sofre virada da Lusa e desperdiça chance de ser líder - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 18:51 horas

Tricolor de Aço começou ganhando, mas cedeu a vitória em jogo fora de casa que terminou 3 a 1; partida foi válida pela sétima rodada

Rio – O Volta Redonda foi derrotado por 3 a 1 pela Portuguesa, na tarde desta segunda-feira (6), no Estádio Luso-Brasileiro, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O Esquadrão de Aço até saiu na frente do placar com cabeçada de Berguinho, mas sofreu a virada ainda no primeiro tempo com dois gols de Emerson Carioca. No segundo tempo, a Lusa definiu o placar com gol de Lucas Silva. Com a derrota, o Tricolor de Aço caiu para a quarta colocação, desperdiçando a chance de assumir a liderança. O próximo compromisso do Voltaço está marcado para o próximo dia 15, diante do Flamengo, às 21h10, no Estádio Raulino de Oliveira.

Voltaço marca, mas toma virada

O Volta Redonda começou pressionando e abriu o placar aos 14 minutos com bela jogada de Lelê na esquerda, que passou para Ricardo Sena cruzar na medida para Berguinho subir de cabeça e abrir o marcador.

Apesar da rápida investida, o time da casa reagiu dois minutos depois do gol do Voltaço. Em chute de fora da área de Emerson Carioca, o goleiro Jefferson falhou e espalmou para dentro do gol.

Antes do fim do primeiro tempo, aos 45 minutos, Robinho tocou para Anderson Rosa, que cruzou rasteiro e Emerson ampliou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Voltaço tentou furar o bloqueio defensivo do adversário, mas pecava no último passe. Aos 26 minutos, a Portuguesa fez o terceiro com o atacante Lucas Silva, que roubou a bola do goleiro Jefferson e fechou o marcador, 3 a 1.