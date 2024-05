Volta Redonda – Pela Copa Voltaço, o time sub-14 do Volta Redonda goleou por 9 a 1, nesta terça-feira (28), o Estrela Dourada Academy no Estádio Leão do Sul, em Barra Mansa. Com a vitória, os Garotos de Aço chega aos 6 pontos e assume a liderança do Grupo 2 e se classifica com uma rodada de antecedência para a próxima fase da competição.

Os gols foram marcados por Bernardo Tinoco (2), Serginho (2), Matheus Taveira, Guilherme Carvel, Jonas Miyashiro, Éric e Emanuel Martins.