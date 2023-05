Voltaço supera o América-RN e vence a primeira na Série C

Matéria publicada em 21 de maio de 2023, 21:11 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda venceu o América-RN por 3 a 0, neste domingo (21), no Raulino de Oliveira, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os gols do Voltaço foram marcados por Marquinhos, Douglas Skilo e Júlio César.

Na primeira etapa, o Volta Redonda soube aproveitar as oportunidades que teve. Aos 5 minutos, Marquinhos recebeu o passe na área, cortou para o meio e chutou no cantinho, 1 a 0. Atrás no placar, o América-RN controlou a partida, com maior posse de bola, enquanto o Voltaço abusava dos lançamentos. Aos 39 minutos, o Esquadrão de Aço aproveitou mais um ataque e ampliou com Douglas Skilo, que recebeu o passe de Bruno Barra e mandou de primeira para o gol, 2 a 0.

No segundo tempo, o Volta Redonda voltou disposto a definir a partida. Aos 5 minutos, Douglas Skilo pedalou pra cima do zagueiro, tocou para Júlio César na entrada da área, o camisa 17 acertou a bola no ângulo e ampliou para o placar, 3 a 0. O América-RN não conseguiu demonstrar reação em campo e o Voltaço administrou a vitória em casa.

Com o resultado, o Volta Redonda conquistou seu primeiro triunfo na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe pulou para a 16ª colocação com três pontos ganhos, saindo da zona de rebaixamento.

O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo domingo (28), contra o Paysandu, às 19h, no Raulino de Oliveira, pela 5ª rodada do Brasileirão.