Voltaço tenta se reabilitar diante do América-RN

Volta Redonda – O Volta Redonda enfrenta o América-RN neste domingo (21), às 19h. Jogo será no estádio Raulino de Oliveira e é válido pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda sem pontuar, o Voltaço busca a primeira vitória na competição.

O técnico Rogério Corrêa não poderá contar com o zagueiro Daniel Felipe e o meia Caio Vitor, que se recuperam de contusões no joelho, além do volante Henrique Silva, com uma contusão muscular. Por outro lado, o zagueiro Marcão já voltou a treinar com a equipe e o goleiro Jean Drosny está regularizado e fica à disposição do treinador.

“Foi uma semana muito produtiva e bem intensa de trabalho. Perdemos algumas peças para o jogo, mas quem entrou está correspondendo bem, então a perspectiva é muito boa de jogo. Peço ao torcedor que vá para o estádio, que nos apoie nos noventa minutos. Deixa para protestar se o resultado não acontecer. Mas peço que antes eles nos apoiem, passe uma vibração positiva para que a gente consiga esses três pontos que serão fundamentais para o Volta Redonda”, pontuou o técnico.

As duas equipes já se enfrentaram duas vezes na história, com um empate e uma vitória da equipe de Natal. O último confronto foi em 1976, pelo Torneio José Américo de Almeida Filho, que terminou 2 a 0 para o América-RN. A competição reunia equipes do nordeste e teve a curiosa participação do Volta Redonda.