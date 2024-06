Voltaço terá quatro desfalques contra o Sampaio Corrêa

Volta Redonda – O Voltaço realizou na sexta-feira (28), no CT Oscar Cardoso no Aero Clube, o seu último treino antes da partida de sábado (29),às 17h, contra o Sampaio Corrêa, no estádio Raulino de Oliveira, pela Série C do Brasileirão.

A equipe lidera a competição com 22 pontos e conquistou sete vitórias em 10 jogos. Um triunfo diante do time maranhense consolida o Esquadrão de Aço no topo da tabela da competição, independentemente do resultado do jogo vice-líder Athletic, que tem 21 (com um jogo a menos) e que enfrentará o São Bernardo, também no sábado, às 19h30, em São João Del Rei-MG.

A reportagem do DIÁRIO DO VALE esteve no CT, acompanhou o treinamento e conversou com o treinador Rogério Corrêa, com o meia PK, o artilheiro Ítalo Carvalho e torcedores, que falaram sobre a expectativa para a partida de sábado e também o planejamento para os próximos jogos da equipe na competição nacional.

O treinador Rogério Corrêa disse que apesar do desfalque, todos no elenco estão focados para conquistar uma vitória na partida contra o Sampaio Corrêa.

“Apesar de termos uma série de desfalques por cartões amarelos e lesões, a nossa expectativa é boa e o nosso grupo é bom e está em grande evolução. Vamos mostrar que temos um plantel que tem potencial, dar continuidade ao trabalho e buscar o acesso”, disse Rogério Corrêa.

O meia PK, autor do golaço da vitória contra o Caxias, na última rodada, pregou respeito ao adversário e também mostrou confiança no trabalho da equipe.

“O Sampaio é um time que tem tradição, sabemos que teremos que desempenhar o nosso melhor futebol para conseguir os três pontos, sair com a vitória e continuar líder. Vimos que o Athletic deslizou na última rodada, resultado que foi bom para nós que seguimos na luta pelo acesso à Série B”, disse PK.

Primeiro o objetivo coletivo e depois o individual

O artilheiro da equipe nesta temporada, o atacante

Ítalo Carvalho, falou sobre o momento em que vive e garantiu que primeiramente está focado em ajudar a equipe a conquistar o acesso, mas admitiu que ficará muito feliz caso conquiste a artilharia e outras metas individuais nesta temporada.

“É um momento especial, desde que cheguei aqui as coisas estão acontecendo, a melhor fase da minha carreira. Eu trabalho muito, tenho a ajuda dos meus companheiros e do treinador, seguirei trabalhando para continuar fazendo os gols e acima de tudo ajudar o time a conquistar o nosso maior objetivo no final do ano que é o acesso”, disse o artilheiro.

TORCIDA CONFIANTE

A boa fase do time na Série C está contagiando os torcedores, como o relações-públicas Érico Renato, que acompanhou o treino desta sexta-feira e chamou a população da região para ir ao Estádio apoiar a equipe.

“A torcida está acreditando mais no time e a conquista da liderança foi importante. Uma vitória contra o Sampaio Corrêa

vai nos manter na liderança para seguirmos rumo a Série B. Convido a torcida para comparecer no Raulino e apoiar o Voltaço o tempo todo, pois a nossa presença lá será muito importante”, convidou o torcedor.

Onde comprar ingressos para

Volta Redonda x Sampaio Corrêa

PONTOS DE VENDA ANTECIPADA

Loteria Meia-Meia (Aterrado)

Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

Empório Brasil (Retiro)

A venda nas bilheterias do Raulino de Oliveira, assim como a retirada de gratuidades, ocorrerá apenas no sábado, dia 29, a partir das 14h.

SETOR AZUL: Volta Redonda e gratuidades

SETOR LARANJA: Sampaio Corrêa