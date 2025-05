Voltaço treina e confirma retornos de Matheus Costa e Ynaiã

Volta Redonda – O elenco do Volta Redonda realizou, na manhã desta terça-feira (6), no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, em Volta Redonda, atividades focadas no duelo contra o Criciúma, no domingo (11), em Santa Catarina. A partida será realizada às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, válida pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No treinamento desta terça-feira (6), o técnico Rogério Corrêa comandou atividades em campo reduzido. O atacante Matheus Costa e o lateral-direito Ynaiã, que estavam em tratamento no departamento médico, se recuperaram, foram liberados e já treinam normalmente com o grupo.

PK inicia transição para o campo

O meio-campista PK, que também não atuou nas últimas partidas da equipe devido a uma lesão, iniciou nesta semana o processo de transição para o campo, supervisionado pelos fisioterapeutas do clube. Já o volante/zagueiro Bruno Barra, o meio-campista Du Fernandes e o atacante MV seguem sob os cuidados do departamento médico do Voltaço.