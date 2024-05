Voltaço tropeça e perde em casa para o Botafogo-PB

Volta Redonda – O Voltaço perdeu em casa por 3 a 1 para o Botafogo-PB, pela 4ª rodada da Série C, neste domingo (12), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O Esquadrão de Aço fez um bom primeiro tempo, mas desperdiçou muitas chances de gol. O Botafogo-PB abriu o placar aos 38 da primeira etapa com gol de Pipico. O Voltaço reagiu logo em seguida, aos 47 do primeiro tempo, o artilheiro Ítalo Carvalho igualou o placar da partida.

No segundo tempo, o rendimento do Voltaço caiu e o time não conseguiu chegar com tanto perigo ao gol Botafogo-PB que logo ampliou o placar, aos 8 minutos da segunda etapa com um gol de Edmundo.

No finalzinho do segundo tempo, aos 45 minutos, Edmundo marcou novamente e garantiu os três pontos para o Botafogo-PB.

As substituições feitas pelo técnico Rogério Corrêa não surtiram efeito e o Voltaço teve que enfrentar protestos vindos do setor social do estádio.

A torcida do Voltaço não compareceu. Apenas 526 torcedores estiveram no Raulino de Oliveira, sendo 138 pagantes que gerou R$ 2.960,00 de renda.

Na próxima rodada, o Voltaço enfrenta o Náutico, no sábado (18), às 18h também no Raulino de Oliveira.