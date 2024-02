Saquarema – O Voltaço está vencendo o Sampaio por 1 a 0, com gol de Vini Moura aos 28 minutos, na tarde deste domingo (4), no Estádio Lourivaldão, em Saquarema, pelo Cariocão.

No começo do jogo o meia Marcelo, ex- Voltaço que agora atua pelo Sampaio Corrêa, perdeu um pênalti. Na finalização o goleiro do Esquadrão de Aço, Paulo Henrique chegou a tocar na bola, que depois bateu trave e percorreu toda a linha do gol. No rebote Marcelo chutou pra fora.