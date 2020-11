Voltaço vence America e se classifica para a semifinal da Taça Rio sub-20

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 18:13 horas

Ferreirinha e Léo Melo marcaram os gols da vitória tricolor

Vassouras – Os Garotos de Aço estão classificados para a semifinal da Taça Rio sub-20 após vencerem o América por 2 a 1 pelas quartas de final, nesta quarta-feira (11), no CT Carvalheira, em Vassouras. A classificação veio após gols de Ferreirinha e Léo Melo.

O jogo

Apesar de jogar com a vantagem do empate, o Volta Redonda pressionou o adversário em busca do gol desde o início da partida. Pressão que deu resultado aos 15 minutos. Marcinho cruzou na medida e Ferreirinha desviou para o fundo das redes, abrindo o placar do jogo.

Atrás no placar, o America se mandou em busca do empate e conseguiu igualar o marcador aos 35 minutos, com Macario.

Na volta do intervalo, a partida passou a ficar mais pegada no meio-campo e com poucas chances de gol. Até que, aos 27 minutos, após boa jogada de Joarley, Léo Melo apareceu para marcar o seu décimo gol no Estadual e recolocar o Voltaço em vantagem.

A partida seguiu equilibrada e o America criou a chance do empate aos 40 minutos, mas parou em Luís Fernando, que fez grande defesa em chute da entrada da área, assegurando a vitória e a classificação tricolor.

Semifinal

Agora, os Garotos de Aço irão enfrentar o Flamengo na busca por uma vaga na final do segundo turno do Estadual, novamente jogando em casa e com a vantagem do empate, por ter a melhor campanha. A data e o local da partida ainda não estão definidos.

Escalação: Luís Fernando; Valter, Davison, Gabriel Tavares (Guilherme) e Marcinho; Josias, Victor VT e Bebê (Gregório); Ferreirinha (Guilherminho/Igor), Joarley e Léo Melo (João). Técnico: Marco Aurélio.