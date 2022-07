Voltaço vence Americano fora de casa, encosta no G2 e se isola na liderança geral da A2

Matéria publicada em 6 de julho de 2022, 16:56 horas

O atacante Bruno Santos marcou o gol da vitória tricolor, o seu sétimo na competição

Volta Redonda – Com um gol do atacante Bruno Santos, o Volta Redonda venceu por 1 a 0 o Americano na tarde desta quarta-feira, dia 6, no estádio Ferreirão, pela 3ª rodada da Taça Corcovado.

O Esquadrão de Aço chega a seis pontos ganhos, mesma pontuação do Sampaio Corrêa, segundo colocado do grupo B, que tem melhor saldo de gols. Já na classificação geral da Série A2, o Voltaço soma 19 pontos, se isolando na liderança da competição.

O próximo jogo será diante do Angra dos Reis, dia 13, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira. Já pela Série C, o próximo desafio será no domingo, dia 10, às 18h, no Raulino de Oliveira, para enfrentar o Mirassol-SP pela 14ª rodada.

O jogo

Em um primeiro tempo sem muitas emoções e com poucas chances de gol, Volta Redonda e Americano não conseguiram sair do zero no Ferreirão.

Na volta do intervalo, as duas equipes retornaram mais ofensivas e passaram a assustar mais os goleiros. O Voltaço teve a melhor chance após a parada técnica, com Bruno Santos, que quase abriu o placar após cruzamento de Matheus Alessandro.

Na segunda chance que teve, o artilheiro não desperdiçou. Após tabelar com Lelê, Bruno Santos acertou um belo chute da entrada da área, marcando um golaço e abrindo o placar aos 34 minutos.

Nos minutos finais, os donos da casa até tentaram uma pressão em busca do empate, mas nada que assustasse o goleiro Vinícius Dias. Fim de jogo no Ferreirão: Americano 0x1 Volta Redonda.

Campeonato Carioca da Série A2 – 3ª rodada da Taça Corcovado

Americano 0x1 Volta Redonda

(06/07/2022 – Estádio Ferreirão – 14h45)

Volta Redonda: Vinícius Dias; Iury, Edgar, Thomas Kayck e Luiz Paulo (Ailton); Bruno Barra, Marcos Júnior (Mauro Gabriel) e Caio Vitor (Matheus Alessandro); Igor Bolt (Rafhael Lucas), Pedrinho (Lelê) e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa

Gol: Bruno Santos