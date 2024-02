Voltaço vence Audax e conquista a sua primeira vitória no Cariocão

Volta Redonda – O Voltaço recebeu e venceu o Audax-RJ por 2 a 0, em uma noite de quinta-feira (1°), que começou com chuva intensa no Estádio Raulino de Oliveira. Esta foi a primeira vitória do Esquadrão de Aço no Campeonato Carioca.

O Jogo

Precisando vencer, o Voltaço começou em cima do adversário e logo aos 9 minutos, Wellington Silva, cruzou e MV, apareceu no meio da área e empurrou para o gol, abrindo placar para o Voltaço.

Na sequência o Audax chegou a criar chances, mas esbarrava na boa marcação feita pelo time da casa, que estava melhor no jogo. O atacante Italo, obrigou o goleiro do time adversário a fazer uma grande defesa.

A chuva parou e o Voltaço garantiu a vitória

O segundo tempo começou e chuva diminuiu a sua intensidade. Com três minutos de bola rolando, Italo voltou a levar perigo ao Audax com uma forte cabeçada dentro da área dentro da área novamente defendida pelo goleiro Max.

O time da Baixada se esforçava pra sair jogando, mas os donos da casa seguiam marcando bem.

Aos 25 minutos MV sofreu falta pela esquerda do ataque. Ele mesmo cobrou e Danrley, quase marcou de cabeça o que seria o segundo gol do Voltaço no jogo.

Mas, aos 37, não teve jeito. O lateral esquerdo Sanchez, recebeu dentro da área e acertou um chute preciso que garantiu a vitória do Voltaço por 2×0, sacramentando a primeira vitória do clube, que agora respira na competição.

Ingressos Vendidos: 371

Público Presente: 471

Renda: R$ 2.520,00

Próximos jogos

No domingo, (4), às 15h45, o Voltaço enfrentará o Sampaio Corrêa, no Estádio Lourivaldão.

Já o Audax, terá pela frente o Bangu, também no domingo, às 20h30, em Bacaxa.