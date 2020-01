Voltaço vence e avança na Copinha

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 15:39 horas

Já a equipe do Resende perdeu por 3 a 2 e encerra sua participação na competição

Porto Feliz, SP – Pelo terceiro ano consecutivo, o Volta Redonda está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com gols de Lorenzo, Gregório e João Lino, o Esquadrão de Aço venceu o Galvez-AC por 3 a 0 e se garantiu na sequência da Copinha.

Agora, o Voltaço aguarda o resultado do outro jogo do grupo para saber em qual posição irá terminar a primeira fase.

Já sobre a segunda fase, os Garotos de Aço esperam o confronto entre Internacional e Capivariano para conhecer o seu adversário. O dia e o local do jogo ainda não foram definidos.

O jogo

O técnico Neto Colucci iniciou o jogo com algumas mudanças no sistema ofensivo do Volta Redonda, colocando Gregório e Lorenzo entre os titulares. Alterações que foram logo se mostrando acertadas.

Aos cinco minutos, Bebê fez grande jogada pela direita, driblou o marcador e tocou para Lorenzo, que bateu na saída do goleiro, abrindo o placar no Ernesto Rocco.

O Galvez tentou reagir na sequência, apostando nos chutes de longa distância, porém, o Esquadrão de Aço seguiu com o controle da partida e criando as melhores chances da primeira etapa.

Aos 37 minutos, Guilherme Eulálio bateu da entrada da área e obrigou o goleiro adversário a fazer grande defesa. De tanto insistir, o gol saiu no último minuto, aos 46 minutos. Joarley cruzou pela esquerda, Bebê cabeceou para o gol, a bola acertou a trave e, no rebote, Gregório mandou para o fundo das redes, ampliando a vantagem tricolor.

Na volta do intervalo, o filme da primeira etapa se repetiu. Envolvente, o Volta Redonda seguiu controlando as ações da partida e não demorou a transformar a superioridade em gol. Aos 20 minutos, João Lino, que entrou no segundo tempo, mostrou que tem estrela e marcou o terceiro do Voltaço, dando números finais ao jogo.

Copa São Paulo de Futebol Júnior – 3° rodada do grupo 8

Volta Redonda 3×0 Galvez-AC

(09/01/2020 – estádio Ernesto Rocco – 13h)

Volta Redonda: Luís Fernando; Walter, Gabriel, Daivison e Marcinho; Pedro Thomaz, Guilherme Eulálio e Gregorio (Bambam); Joarley (Andrey), Lorenzo (João Lino) e Bebê (Juan). Técnico: Neto Colucci.

Gols: Lorenzo, Gregório e João Lino.

Resende volta pra casa

O Resende encerrou hoje a sua primeira participação na copinha. O time foi derrotado por São Bernardo por 3 a 2.