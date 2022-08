Voltaço vence e se classifica para a próxima fase da Série C

Matéria publicada em 7 de agosto de 2022, 22:26 horas

Tricolor de Aço derrotou Ferroviário por 2 a 1 no Raulino de Oliveira

Volta Redonda – Com gols de Iran e Pedrinho, o Volta Redonda venceu, por 2 a 1, o Ferroviário-CE na noite deste domingo, dia 7, no Raulino de Oliveira. Com a vitória, o Esquadrão de Aço está matematicamente classificado para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência.

Iran e Pedrinho marcaram ao gols da vitória tricolor. Ruy anotou para os visitantes.

Com o resultado, o Voltaço termina a 18° rodada na quarta colocação. O próximo jogo será contra o Campinense-PB, sábado, dia 13, às 17h, no Amigão.

O jogo

Pressionando desde o apito inicial, o Volta Redonda acertou o travessão adversário logo aos quatro minutos, em cabeçada de Thomas Kayck após cruzamento de Mauro Gabriel.

A pressão tricolor seguiu e o gol não demorou a sair. Danrley lançou Pedrinho, que ajeitou para Iran acertar um lindo chute no ângulo, abrindo o placar aos 27 minutos.

A resposta do Ferroviário veio com Edson Cariús, que até chegou a empatar o jogo aos 30, mas o árbitro anulou o lance marcando impedimento do atacante.

Na volta do intervalo, o Volta Redonda teve a chance de marcar o segundo logo no primeiro minuto, mas Jean fez grande defesa em chute de Wendson.

Porém, foi o Ferroviário que marcou com Ruy, igualando o placar aos 23 minutos da segunda etapa.

Os visitantes ficaram com um jogador a menos aos 34 minutos. Pedrinho driblou Vitão e ia entrando livre na cara do goleiro, mas o zagueiro segurou o atacante tricolor pela camisa. Falta e cartão vermelho para o defensor.

Na cobrança da falta, Pedrinho bateu no cantinho para recolocar o Volta Redonda na frente do marcador e carimbar a classificação do Voltaço para a próxima fase.

Campeonato Brasileiro Série C – 18° rodada

Volta Redonda 2×1 Ferroviário-CE

(07/08/22 – estádio Raulino de Oliveira – 20h)

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Iran, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Danrley (Pedro Thomaz), Mauro Gabriel (Marcelo Gama) e Caio Vitor (Matheus Alessandro); Wendson (Igor Bolt), Pedrinho e Rafhael Lucas (Lelê). Técnico: Rogério Corrêa.

Gol: Iran e Pedrinho (VRE); Ruy (FAC)

Cartão amarelo: Pedrinho, Matheus Alessandro, Thomas Kayck, Iran e Wellington Silva.

Público: 1058 (586 pagantes)

Renda: R$ 7.180,00