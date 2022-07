Voltaço vence Nova Iguaçu, se classifica para final da Taça Rio sub-20 e está garantido na Copinha 2023

Matéria publicada em 6 de julho de 2022, 17:37 horas

Na decisão, Garotos de Aço irão enfrentar o Flamengo

Volta Redonda – O Volta Redonda está na final da Taça Rio sub-20. A classificação dos Garotos de Aço veio após vencer o Nova Iguaçu por 1 a 0 nesta quarta-feira, dia 6, no estádio do Raulino de Oliveira, pelo segundo jogo da semifinal. Kauã Felipe marcou o gol da vitória tricolor.

Na decisão, o Voltaço irá enfrentar o Flamengo, com a primeira partida sendo disputada no dia 13, na Gávea, e o jogo de volta no dia 20, no estádio Raulino de Oliveira.

Com a vitória, o Esquadrão de Aço garantiu também a vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, indo para a sua sétima participação na Copinha, sendo a sexta seguida.