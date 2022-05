Voltaço vence o Brasil de Pelotas e entra no G-4

Matéria publicada em 15 de maio de 2022, 20:27 horas

Rômulo (contra), Pedrinho e Rafhael Lucas marcaram os gols da vitória tricolor

Volta Redonda – O Volta Redonda venceu o Brasil de Pelotas-RS por 3 a 1, manteve a invencibilidade no Raulino de Oliveira e saltou para a terceira colocação no Campeonato Brasileiro da Série C.

Rômulo (contra), Pedrinho e Rafhael Lucas marcaram os gols da vitória tricolor. Marllon anotou para os visitantes.

O próximo jogo do Voltaço será contra o Artsul, na próxima quarta-feira, dia 18, às 15h, no Nivaldão, pela A2 do Campeonato Carioca.

Já pela Série C, o Tricolor irá visitar o Paysandu-PA, domingo, dia 22, às 18h, no estádio Curuzu.

O jogo

O Brasil de Pelotas já foi logo mostrando que seria um visitante difícil e abriu o placar aos oito minutos, com Marllon. Após o susto, o Volta Redonda colocou a bola no chão, reassumiu o controle do jogo chegou ao empate aos 17 minutos. Bruno Barra levantou a bola na área, Rômulo foi tentar cortar e mandou contra a própria meta.

O Esquadrão de Aço seguiu pressionando a virada veio aos 26 minutos. Pedrinho recebeu na entrada da área e bateu no canto direito para colocar os donos da casa na frente do placar.

O terceiro do Volta Redonda poderia ter vindo em um pênalti muito claro do goleiro Vitor Luiz em Igor Bolt, que o árbitro da partida não marcou.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Brasil assustou novamente com Júnior Pirambu, que acertou a trave de Dida.

Na volta do intervalo, os visitantes até tentaram uma pressão em busca do empate, mas foi o Volta Redonda que balançou as redes novamente. Luiz Paulo cruzou e Rafhael Lucas mostrou que o faro de gol tá em dia e marcou o terceiro do Esquadrão de Aço.

O Voltaço seguiu melhor no jogo e Rafhael Lucas ainda teve a chance de marcar o quarto, mas parou em boa defesa de Vitor Luiz.

Por sua vez, o Brasil de Pelotas-RS só conseguiu assustar em chutes de fora da área, mas Dida, em noite inspirada, fez duas grandea defesas e segurou a vitória tricolor.

Campeonato Brasileiro da Série C

Volta Redonda 3×1 Brasil de Pelotas-RS

( 15/05/2022 – estádio Raulino de Oliveira – 18h)

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Iran, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcos Júnior (Bruno Gallo) e Matheus Alessandro; Igor Bolt (Wendson), Pedrinho (Wendson) e Rafhael Lucas (Lelê). Técnico: Rogério Corrêa.

Gol: Rômulo (Contra), Pedrinho e Rafhael Lucas (VRE); Marllon (BRA)

Cartão amarelo: Luiz Paulo

Público presente: 458 (358 pagantes)

Renda: R$ R$ 1.720,00