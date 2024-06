Voltaço vence o CSA no Raulino e assume a vice-liderança da Série C

Volta Redonda – O Voltaço venceu o CSA, por 2 a 1, nesta segunda-feira (3), no Raulino de Oliveira. Os cerca de 700 torcedores presentes empurraram o times até o último minuto partida. Os gols do Voltaço foram marcados por Ítalo, de pênalti, e Sanchez, em uma bela cobrança de falta. Com os três pontos, o Esquadrão de Aço conquistou a vice-liderança da competição. O próximo adversário do Voltaço será o Athletic-MG. O jogo acontece no próximo domingo (9), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, às 16h30. O jogo será um conforto direto pela liderança da competição.

Primeiro tempo

O Esquadrão de Aço teve boas oportunidades no primeiro tempo, mas não marcou. Já o CSA, perdeu duas grandes chances ainda na primeira etapa. Aos 28 minutos, o volante Jean Kleber chutou com perigo na trave e, dez minutos depois, o meia Xuxa realizou uma boa cobrança de falta no travessão.

Segundo Tempo

O Voltaço abriu o placar aos 18 minutos, após cobrança de Ítalo Carvalho. O meia Robinho foi derrubado na área pelo goleiro Deivity e o juiz marcou a penalidade. O CSA empatou a partida aos 37 minutos em um contra-ataque rápido. Tiago Marques aproveitou a falha do zagueiro Zé Vitor e finalizou. Aos 37 minutos, o lateral-esquerdo Sanchez garantiu a vitória com um belo gol de falta.

Público e renda – 681 torcedores compareceram ao Estádio Raulino de Oliveira, na noite desta segunda-feira (3). Foram vendidos 288 ingressos com uma renda de R$ 6.180,00.

Foto: Divulgação

