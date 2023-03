Voltaço vence o Fluminense e conquista vantagem importante para o jogo da volta - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de março de 2023, 20:30 horas

Esquadrão de Aço aplicou 2 a 1 no Raulino de Oliveira e precisa de um empate simples no Maracanã



Volta Redonda – O Voltaço conquistou uma vantagem importante ao vencer o Fluminense por 2 a 1 na noite deste domingo (12), no estádio Raulino de Oliveira, em jogo válido pelas semifinais do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Esquadrão de Aço só irá precisar de um empate simples no jogo de volta, no Maracanã, que ainda não tem data prevista para acontecer. Os gols foram marcados por Pedrinho e Lelê para o lado do Tricolor de Aço e o zagueiro Nino descontou para o Flu.

O jogo

Em um jogo equilibrado desde o apito inicial, os dois clubes tentaram se impor nos primeiros minutos, com o Fluminense tentando trocar passes até o gol adversário e o Voltaço pressionando. A primeira chance do Esquadrão de Aço veio aos 13 minutos de jogo, com cabeçada fraca de Lelê nas mãos do goleiro Fábio. O Fluminense respondeu dois minutos depois com bom cruzamento de Keno, na qual a defesa falhou e quase sobrou para Gabriel Martinelli marcar.

Após a parada técnica, o Volta Redonda voltou melhor no jogo e abriu o placar aos 25 minutos da etapa inicial, com gol de Pedrinho. Em lançamento de Luciano Naninho para Ricardo Sena, Samuel Xavier tentou fazer o corte e a bola sobrou para o atacante fazer o primeiro do Voltaço.

No segundo tempo, o Esquadrão de Aço seguiu pressionando o Tricolor das Laranjeiras. Aos quatro minutos da etapa final, o zagueiro Alix Vinícius atravessou o campo em contra-ataque e tocou para Lelê na entrada da área. O atacante chutou com perigo, a bola desviou e foi para escanteio. O segundo gol do Tricolor de Aço aos seis minutos, com bela reposição do goleiro Vinícius Dias que encontrou Lelê sozinho. O artilheiro do Carioca partiu pra cima do volante André, levou a melhor e chutou com categoria para vencer o goleiro Fábio, ampliando a vantagem.

O jogo seguiu equilibrado durante boa parte do segundo tempo, com o Fluminense tentando diminuir a desvantagem e o Voltaço se defendendo e focando nos contra ataques para tentar matar o jogo. Porém, em cobrança de escanteio aos 33 minutos, o zagueiro Nino subiu mais que todo mundo e cabeceou para a área. A bola foi rebatida e voltou para o próprio defensor, que chutou para o gol e diminuiu a vantagem para um gol, dando números finais à partida.