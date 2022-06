Matéria publicada em 29 de junho de 2022, 21:25 horas

Pedrinho, Caio Vitor, Rafhael Lucas e Iran marcaram os gols da vitória tricolor

Volta Redonda – O Voltaço venceu o Macaé por 4 a 2, no Raulino de Oliveira, na noite desta quarta-feira, dia 29, em partida válida pela 2° rodada da Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca A2. Pedrinho, Caio Vitor, Rafhael Lucas e Iran marcaram os gols da vitória tricolor. Alex Galo e Anderson Manga descontaram para os visitantes.

O próximo jogo pela A2 será diante do Americano, quarta-feira, dia 6, às 14h45, no estádio Antônio Ferreira de Medeiros. Já pela Série C, o Voltaço entra em campo neste sábado, dia 2, às 18h, para enfrentar o Confiança no Bastistão.

O jogo

Pressionando desde o início, o Volta Redonda não demorou a transformar a superioridade em gol. Aos 20 minutos, Igor Bolt fez boa jogada individual e tocou para Pedrinho, que bateu no canto direito para abrir o placar no Raulino de Oliveira.



O segundo gol tricolor só não saiu na sequência porque Milton Raphael apareceu para fazer grande defesa após cabeçada à queima roupa de Rafhael Lucas.

O Macaé reagiu aos 34 minutos e empatou o jogo com Alex Galo. Porém, a reação dos visitantes parou por aí, porque Caio Vitor, aos 39 minutos, após bela jogada de Pedrinho, recolocou o Esquadrão de Aço em vantagem.

Na volta do intervalo, o Voltaço seguiu melhor e marcou o terceiro aos três minutos. Igor Bolt tocou para Rafhael Lucas escorar para o fundo das redes.

A pressão tricolor continuou, a partida passou a ser um ataque contra a defesa e o quarto saiu aos 34 minutos. Mauro Gabriel bateu falta pela esquerda e Iran cabeceou no ângulo de Milton Raphael.

Aos 39 minutos, o Macaé diminuiu o marcador com Manga, porém, a reação parou por aí. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 4×2 Macaé.