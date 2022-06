Voltaço vence o Remo por 3 a 0 e entra no G8 da Série C do Brasileiro

Matéria publicada em 13 de junho de 2022, 22:22 horas

Tricolor de Aço dominou o jogo, realizado no Raulino de Oliveira. Gols foram marcados por Pedrinho, Iran e Lelê

Volta Redonda – Com uma grande atuação, o Volta Redonda dominou o Remo-PA nesta segunda-feira (13) e venceu por 3 a 0 no Raulino de Oliveira. Pedrinho, Iran e Lelê marcaram os gols da partida. Com a vitória, o Voltaço pula para a sexta colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos ganhos.

Agora, o Esquadrão de Aço foca na final da Taça Santos Dumont contra o Macaé, marcada para esta quinta-feira, dia 16, às 15h, no Estádio Elcyr Resende. Já pela Série C, o próximo adversário será o Floresta-CE, segunda-feira, dia 20, às 18h, no Estádio Presidente Vargas.

Primeiro tempo tudo igual

Mais agressivo durante a primeira etapa, o Volta Redonda chegou duas vezes com Pedrinho logo nos primeiros minutos. A primeira em uma cobrança de falta da intermediária, que Vinícius espalmou para escanteio. Já a segunda, após belo lançamento de Caio Vitor, o camisa 10 bateu de esquerda à direita do gol.

Enquanto isso, o Remo apostava nas bolas alçadas na área, porém não chegava a assustar o goleiro Dida. Os visitantes ficaram com um jogador a menos aos 37 minutos, quando Daniel Felipe recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Voltaço faz valer vantagem

Com a vantagem numérica, o Voltaço retornou do intervalo encurralando o adversário no campo de defesa e quase abriu o placar aos cinco minutos. Pedrinho bateu de esquerda, Vinícius bateu roupa, mas conseguiu espalmar a bola em cima da linha.

A pressão tricolor continuou e o gol não demorou a sair. Aos 13 minutos, Pedrinho pegou rebote da defesa e bateu forte para abrir o placar no Raulino de Oliveira.

O Volta Redonda seguiu melhor no jogo e só não ampliou porque Vinícius fez duas grandes defesas em chutes de Wendson.

Aos 35 minutos, o Esquadrão de Aço chegou ao seu segundo gol. Iran, em um bonito chute, marcou pela primeira vez com a camisa tricolor, ampliando a vantagem.

Nos acréscimos, Lelê chamou o zagueiro para dançar e bateu cruzado para marcar o terceiro gol, decretando a vitória do Esquadrão de Aço.