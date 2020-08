Voltaço vence Pérolas Negras em jogo-treino

Matéria publicada em 24 de agosto de 2020, 19:33 horas

Atacante Daniel Ribeiro marcou o gol da vitória tricolor

Volta Redonda – O elenco do Volta Redonda se reapresentou nesta segunda-feira, dia 24, iniciando a preparação para a partida contra o São José-RS, marcada para domingo, dia 30, às 16h, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.

Neste primeiro dia de atividade, os jogadores que não entraram em campo, ou atuaram menos de 45 minutos, na vitória diante do Tombense-MG, no sábado, participaram de um jogo-treino contra o Pérolas Negras, no CT Oscar Cardoso. A partida terminou 1 a 0 para o Esquadrão de Aço, com gol do atacante Daniel Ribeiro. Já os titulares fizeram um trabalho regenerativo na sede do clube.

O Esquadrão de Aço iniciou a atividade com Vinicius; Valter, Gabriel Pereira, Pedro Thomaz e Marcinho; Bodão, Pedro Alves e Bernardo; Robertinho, Emerson Carioca e Daniel Ribeiro. Ao decorrer da partida, entraram o volante Guilherme Eulálio, o meia Bambam e os atacante Luan Martins e Bebê.

A preparação tricolor segue nesta terça-feira com treinamento em período integral. Na parte da manhã, os jogadores farão um trabalho de força na sede. Já a tarde, o elenco segue para o CT Oscar Cardoso.

Com sete pontos ganhos, o Volta Redonda lidera o grupo B da Série C. Seguido por Brusque-SC e São José-RS, respectivamente, que somam seis pontos ganhos cada.